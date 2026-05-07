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#Roman francophone

Pot-Bouille

Emile Zola

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Une édition pédagogique idéale pour guider les élèves dans un grand roman de Zola. - Découvrir le travail d'Emile Zola à travers l'un des tomes de la série des Rougon-Macquart - Etudier et apprécier l'ironie de Zola au service d'une satire sans concession de l'hypocrisie et de la morale bourgeoises - Réfléchir avec les élèves à la condition féminine dépeinte dans le roman Les points forts de cette édition : - En couleurs - Un dossier clair, complet et accessible, qui permettra à l'ensemble des élèves de faire leur chemin dans ce très long roman. - Des outils visuels pour bien saisir les enjeux du roman : plans de Paris et du quartier où se déroule l'action, schéma commenté de l'immeuble parisien qui constitue le théâtre de l'intrigue...

Par Emile Zola
Chez Nathan

|

Auteur

Emile Zola

Editeur

Nathan

Genre

Lycée

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Pot-Bouille

Emile Zola

Paru le 07/05/2026

544 pages

Nathan

5,20 €

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Scannez le code barre 9782095064365
9782095064365
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