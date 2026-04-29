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#Roman francophone

La dame aux camélias

Alexandre (fils) Dumas

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Le célèbre roman de Zola sur la naissance des grands magasins, dans une version abrégée, annotée et commentée pour les 4e. L'oeuvre. Octave Mouret, directeur d'un grand magasin parisien Au Bonheur des Dames, est un novateur de génie en matière commerciale, mais aussi un séducteur : Denise, une jeune vendeuse timide, va-t-elle tomber sous son charme ? Une intrigue amoureuse se profile derrière la peinture vivante et colorée d'un monde en pleine mutation économique. Un ouvrage en lien avec l'objet d'étude "Le récit au XIXe siècle" du programme de français en quatrième (4e).Les compléments pédagogiques, par Marigold Bobbio. L'ouvrage comprend : des repères sur le contexte du roman ; des questionnaires, avec des définitions pour expliquer les notions en jeu ; des textes en écho, pour construire une culture littéraire ; un bilan de lecture permettant de faire la synthèse ; un dossier "histoire des arts", avec des reproductions en couleur.

Par Alexandre (fils) Dumas
Chez Editions Classiques Garnier

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Auteur

Alexandre (fils) Dumas

Editeur

Editions Classiques Garnier

Genre

Littérature française

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La dame aux camélias

Alexandre (fils) Dumas

Paru le 29/04/2026

748 pages

Editions Classiques Garnier

19,00 €

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Scannez le code barre 9782406201045
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