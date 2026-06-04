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#Roman francophone

La Librairie des rêves les plus fous

Gracie Page

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L'été d'Anna commence mal. Elle a raté ses examens de fin d'année, et son copain lui annonce qu'il part en road trip en Europe... sans elle, car il a besoin de faire le point. Heureusement le destin lui offre un magnifique plan B sur un plateau : sa tante cherche quelqu'un pour l'aider dans sa jolie librairie en bord de mer. L'occasion rêvée pour un nouveau départ ! Direction les Cornouailles, avec surfeurs et soirées sur la plage. Elle n'avait pas en tête que les petites librairies possèdent toujours un peu de magie... Anna va bientôt se surprendre elle-même au milieu des rayons poussiéreux où le silence et l'imagination sont les plus grands pouvoirs.

Par Gracie Page
Chez Robert Laffont

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Auteur

Gracie Page

Editeur

Robert Laffont

Genre

Comédie romantique et humorist

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La Librairie des rêves les plus fous

Gracie Page

Paru le 04/06/2026

336 pages

Robert Laffont

19,90 €

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