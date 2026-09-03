Amour, chianti et tutti quanti

Belvedere in Chianti, petit village des collines toscanes où abondent oliviers et vignes, mais où les célibataires se font rares, est en émoi : Charles Bingley, petit-fils du défunt comte Ricasoli, arrive d'Angleterre pour prendre possession du domaine viticole Le Giuggiole. La nouvelle a déclenché une véritable frénésie chez les bellesmères potentielles, prêtes à tout pour présenter leurs filles à Charles ou à son ami Michael D'Arcy, tout aussi charmant, riche et célibataire. Seule Elisa, amie d'enfance des deux jeunes hommes, ne s'intéresse guère à cette chasse au mari. Aujourd'hui mère célibataire, elle s'inquiète plus de l'avenir du domaine et des intentions douteuses de Charles et Michael que de sa vie amoureuse. Quand Elisa découvre que Michael cherche à vendre le domaine à l'un de ses clients pour transformer l'exploitation viticole en terrain de golf, l'homme qu'elle considérait comme un ami devient alors un ennemi. Mais une visite de la propriété accompagnée de chianti pourrait bien tout changer... "UNE AUTRICE QUI SAIT DIVERTIR". La Repubblica "AVEC FELICIA KINGSLEY, LA ROMANCE S'IMPOSE PLEINEMENT". Corriere della Sera Née en 1987, Felicia Kingsley est architecte et autrice. Elle a publié une dizaine de romans, dont Le Carnet de Lady Rebecca (Charleston, 2025). Elue autrice de l'année aux TikTok Book Awards 2024, elle a vendu plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. Elle vit dans la région de Modène. Traduit de l'italien par Liliane Guillard