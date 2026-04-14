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Physiologie du goût

Jean-Anthelme Brillat-Savarin

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La Physiologie du goût est un recueil de mémoires. Mémoires d'humour, dans le ton héroï-comique, ou comment traiter de matières familières avec un rien de noblesse, un zeste de pompe ou de solennité. Cela pourrait lasser, si tout ne baignait dans la modestie et la gaieté. Brillat-Savarin est l'auteur le plus aimable qui soit. Mais il est question de cuisine. Brillat-Savarin inaugure avec génie cette intellectualisation de la gastronomie qui ne devait pas cesser jusqu'à nos jours. Il est témoin de l'époque où s'impose le restaurant, lieu pour manger, au détriment de l'auberge, refuge du voyageur sans feu ni lieu, où l'on ne faisait guère que boire et se nourrir. La cuisine se professionnalise et toute profession suscite discours ; se mettre à table est affaire de langage. Au-delà du besoin de manger, le plaisir de la table est comme une mise en scène : le luxe du désir. La nourriture désirée est une sorte de cérémonie par laquelle l'homme célèbre son pouvoir, sa liberté de brûler son énergie "pour rien". "En ce sens, dit Roland Barthes, le livre de Brillat-Savarin est de bout en bout le livre du proprement humain, car c'est le désir (en ce qu'il se parle) qui distingue l'homme".

Par Jean-Anthelme Brillat-Savarin
Chez Menu fretin

|

Auteur

Jean-Anthelme Brillat-Savarin

Editeur

Menu fretin

Genre

Histoire de la gastronomie

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Physiologie du goût

Jean-Anthelme Brillat-Savarin

Paru le 14/04/2026

352 pages

Menu fretin

38,00 €

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Scannez le code barre 9782382440759
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