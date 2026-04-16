Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Hautes-Pyrénées

Belles Balades Editions

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Hautes-Pyrénées – 20 balades au sommet de la nature Des vallées verdoyantes du piémont jusqu'aux cirques vertigineux de Gavarnie, les Hautes-Pyrénées offrent un condensé de nature sauvage et de beauté pure. Entre torrents, forêts et lacs d'altitude, ce guide vous invite à parcourir l'un des plus beaux territoires de montagne d'Europe : celui où les vautours fauves planent sur les estives, où les isards bondissent dans les éboulis, où les marmottes sifflent sous les névés et où chaque sentier raconte une histoire de pierre, d'eau et de lumière. Avec 20 itinéraires de difficulté variée, illustrés et détaillés, découvrez les trésors naturels du Parc national des Pyrénées et de ses réserves : le cirque de Gavarnie classé à l'UNESCO, le Néouvielle et ses lacs scintillants, la vallée du Haut-Adour, les forêts d'Aulon ou encore la mystérieuse Gourgue d'Asque, surnommée " la petite Amazonie ". A chaque étape, les rubriques " Face à face " et " Plein champ " offrent une immersion dans la vie sauvage : rencontre avec l'isard tout-terrain, le grand tétras, la salamandre fastueuse ou encore le circaète Jean-le-Blanc. Le carnet naturaliste complète la découverte en livrant les secrets de la flore alpine, des rapaces et des mammifères emblématiques. Grâce à l'application mobile Belles Balades, prolongez l'aventure : survolez les itinéraires en 3D, géolocalisez-vous, écoutez le chant des oiseaux ou les témoignages de naturalistes passionnés – même sans réseau. L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. Conçu avec le Parc national des Pyrénées, ce guide marie rigueur, émerveillement et respect du vivant. Il invite à lever les yeux, à respirer, à s'émerveiller – et à redécouvrir la montagne comme un sanctuaire vivant, fragile et grandiose. Un livre, une appli, une promesse : vivre les Pyrénées autrement.

Par Belles Balades Editions
Chez Dakota Editions

|

Auteur

Belles Balades Editions

Editeur

Dakota Editions

Genre

Midi-Pyrénées

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Hautes-Pyrénées par Belles Balades Editions

Commenter ce livre

 

Hautes-Pyrénées

Belles Balades Editions

Paru le 16/04/2026

128 pages

Dakota Editions

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782846406482
9782846406482
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.