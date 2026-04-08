Un Noël aux Mimosas

A Valuéjols, tous les résidents de la maison de retraite Les Mimosas sont sur leur trente et un, pour le repas de Noël. Mais la soirée tourne au drame quand l'une des résidentes s'effondre, empoisonnée. Qui aurait pu vouloir sa mort ? Certes, elle était connue pour être une véritable fouineuse. Mais de là à vouloir l'éliminer... Et si on s'était trompé de victime ? Pour Joséfa et les membres du Tricot-Club, l'enquête s'annonce complexe. Car entre les murs des Mimosas, tout le monde semble cacher des secrets...