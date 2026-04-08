La Femme de chambre du Normandie

De l'inauguration du paquebot Normandie à son chavirage, les destins entremêlés de Zélie et Anaïs, deux femmes que tout oppose, qui vont s'apprécier et se déchirer, révélant les secrets d'un monde en perdition. Par l'autrice des Amants de l'été 44 . Née en 1914 dans une modeste ferme du Cotentin, Zélie est élevée comme une sauvageonne, en l'absence de père et par une mère peu aimante. Surnommée " la fille des marais ", elle est solitaire et renfermée. Jusqu'à sa rencontre avec un Irlandais, Julian, un homme d'âge mûr qui accepte de lui donner des leçons d'anglais, enseignement qui va changer le cours de sa destinée. Ainsi en 1935 sa vie prend un tournant : elle devient femme de chambre à bord de Normandie . Elle se lie avec Armelle, une autre femme de chambre, mais surtout avec une riche et élégante passagère, Anaïs de Saint-Cyr, qu'elle admire. Zélie accède à un nouvel univers, se mêle à des personnes d'un autre milieu que le sien, dont Will, avec lequel elle aura une aventure. Mais elle découvrira aussi les travers de ce beau monde, entre faux-semblants et secrets d'alcôve. Zélie sera de toutes les traversées de Normandie vers New York mais, quand la guerre approche, un univers de possibles s'ouvre à la jeune femme...