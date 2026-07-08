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Fonderie

Gilles Dour, Anwar Hamasaiid

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Cet aide-mémoire regroupe toutes les informations utiles pour maîtriser la conception des pièces de fonderie (moulage des métaux) : rappel des bases scientifiques, description des grandes familles d'alliages de fonderie et de leurs propriétés et choix des procédés. Une partie est notamment consacrée aux défauts de moulage, à leur origine et aux moyens d'y remédier. Outre quelques exemples d'application, cette nouvelle édition apporte des compléments sur les dernières technologies et pratiques du secteur.

Par Gilles Dour, Anwar Hamasaiid
Chez Dunod

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Auteur

Gilles Dour, Anwar Hamasaiid

Editeur

Dunod

Genre

Ingénierie

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Fonderie

Gilles Dour, Anwar Hamasaiid

Paru le 30/04/2026

416 pages

Dunod

43,50 €

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Scannez le code barre 9782100880256
9782100880256
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