Cet aide-mémoire regroupe toutes les informations utiles pour maîtriser la conception des pièces de fonderie (moulage des métaux) : rappel des bases scientifiques, description des grandes familles d'alliages de fonderie et de leurs propriétés et choix des procédés. Une partie est notamment consacrée aux défauts de moulage, à leur origine et aux moyens d'y remédier. Outre quelques exemples d'application, cette nouvelle édition apporte des compléments sur les dernières technologies et pratiques du secteur.