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#Polar

Brûlez tout

Christophe Molmy

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Suivez Coline Lafleur, jeune enquêtrice de la brigade criminelle, et Sacha Letellier, flic à l'ancienne, dans leur traque d'un mystérieux groupe qui sème la terreur à Paris et diffuse ses exploits sur les réseaux sociaux, sous les yeux d'une France sidérée. Un polar haletant signé par Christophe Molmy, ancien patron de la Brigade de Recherche et d'Intervention. Une intrigue policière réaliste, moderne et qui plaira aux fans de fictions policières. Prix du Quai des Orfèvres 2026

Par Christophe Molmy
Chez Editions Gabelire

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Auteur

Christophe Molmy

Editeur

Editions Gabelire

Genre

Romans policiers

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Brûlez tout

Christophe Molmy

Paru le 08/04/2026

456 pages

Editions Gabelire

26,30 €

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Scannez le code barre 9782370835284
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