Brûlez tout

Suivez Coline Lafleur, jeune enquêtrice de la brigade criminelle, et Sacha Letellier, flic à l'ancienne, dans leur traque d'un mystérieux groupe qui sème la terreur à Paris et diffuse ses exploits sur les réseaux sociaux, sous les yeux d'une France sidérée. Un polar haletant signé par Christophe Molmy, ancien patron de la Brigade de Recherche et d'Intervention. Une intrigue policière réaliste, moderne et qui plaira aux fans de fictions policières. Prix du Quai des Orfèvres 2026