L'incroyable histoire de la littérature française. 2e édition

L'Incroyable Histoire de la littérature française évoque les plus grands auteurs français du XVIe au XXe siècle, leur vie, leur oeuvre et le contexte historique dans lequel ils ont vécu. Accessible à tous, cet album didactique et divertissant régalera les gourmands de littérature comme ceux qui pensaient ne rien y connaître. Un livre qui donne envie d'en ouvrir beaucoup d'autres.