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Le Passager du New York Express

Laurent Lagarde

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Un paquebot légendaire. Augustine a cent dix ans et des yeux noisette qui, selon elle, auraient dû être bleus. Mais pourquoi donc ? L'explication se trouve dans une lettre postée à Cherbourg en 1912 et signée par un mystérieux Albert... qui pourrait être son père. Elle partage ce secret avec Estelle, jeune animatrice de la résidence Les Mirabelles. Accompagnée de Paul, l'arrière-petit-fils d'Augustine, Estelle embarque dans le New York Express pour un voyage à travers le temps et les archives !

Par Laurent Lagarde
Chez Editions Ookilus

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Auteur

Laurent Lagarde

Editeur

Editions Ookilus

Genre

Romance historique

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Le Passager du New York Express

Laurent Lagarde

Paru le 08/04/2026

492 pages

Editions Ookilus

26,80 €

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Scannez le code barre 9782383231882
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