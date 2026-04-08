Le Passager du New York Express

Un paquebot légendaire. Augustine a cent dix ans et des yeux noisette qui, selon elle, auraient dû être bleus. Mais pourquoi donc ? L'explication se trouve dans une lettre postée à Cherbourg en 1912 et signée par un mystérieux Albert... qui pourrait être son père. Elle partage ce secret avec Estelle, jeune animatrice de la résidence Les Mirabelles. Accompagnée de Paul, l'arrière-petit-fils d'Augustine, Estelle embarque dans le New York Express pour un voyage à travers le temps et les archives !