Je suis Romane Monnier

Thomas se retrouve par hasard avec le portable d'une inconnue. Il voudrait lui rendre, mais cette dernière semble s'être volatilisée. A travers les messages, les photos, les enregistrements et les notes contenus dans son téléphone, Thomas découvre, avec une fascination grandissante, qui est Romane Monnier. En s'immisçant dans la vie d'une autre, Thomas trouve des échos troublants sur sa propre histoire. Un roman brillamment construit, qui interroge nos vies à l'heure du digital.