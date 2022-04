Que faire avec du CBD ?. Beauté, sommeil, anti-stress, gastronomie, sport...l'huile holistique qui va vous changer la vie

Notre corps produit naturellement des endocannabinoïdes : ils sont en charge de l'équilibre de notre système nerveux et joue un rôle primordial dans notre bien-être quotidien. Un déficit en endocannabinoïdes peut être naturellement comblé par un rythme de vie millimétré : des heures de sommeil suffisantes, une alimentation équilibrée, des activités sportives régulières, l'éloignement des sources de stress... Mais qui peut prétendre à une telle vie ? En consommant de l'huile de CBD, vous pouvez permettre à votre système nerveux de se rééquilibrer. Grâce à cet ouvrage, apprenez à maîtriser les huiles de CBD : comment les choisir, ce qu'il faut savoir sur leur consommation, dans quel domaine elles sont bénéfiques, et comment les consommer pour un résultat optimal à travers une trentaine de recettes alimentaires et cosmétiques. Apprenez à utiliser les huiles de CBD dans votre quotidien pour trouver le juste équilibre et profiter de tous les bénéfices.