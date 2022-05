Paruraux. Moitié parisiens, moitié ruraux

1. Nom composé de "parisiens" et "ruraux". Moitié parisiens, moitié ruraux, il désigne les individus partageant désormais leur vie entre une maison à la campagne et un minuscule studio à Paris. Néologisme créé en 2021 désignant les nouvaux venus dans les campagnes franciliennes qui ont "osé" quitter la capitale pour se fabriquer une vie plus belle au vert, loin (mais pas trop) de la frénésie urbaine et de ses possibles, qu'ils s'empresseront de retrouver 2 ou 3 jours par semaine. 2. Se dit aussi des parisiens qui n'ont pas les moyens d'acquérir le 100 m de leur rêve dans le Xe arrondissement, et encore moins une résidence secondaire au Touquet. Un abécédaire de 100 mots qui dépeint avec humour la nouvelle vie des paruraux.