La dernière chanson d'amour

A seize ans, Sorcha O'Donovan n'a jamais connu d'autre horizon que Ballymore, petit village battu par les vents de la côte ouest de l'Irlande. Lorsqu'elle tombe éperdument amoureuse de Conor Daly, un musicien marginal et séduisant, elle décide d'écouter son coeur et de tout quitter pour le suivre en Angleterre, à la poursuite de son rêve de gloire. Si les premiers temps à Londres sont difficiles, Conor finit par rencontrer le succès avec son nouveau groupe, The Fishermen. Alors qu'un avenir radieux semble à nouveau permis, le jeune couple est vite rattrapé par le tourbillon de la célébrité. Poursuivis par des menaces de mort et hantés par des secrets enfouis qui pourraient mettre en péril leur fragile équilibre, Conor et Sorcha devront affronter leur plus grand défi : rester fidèles à eux-mêmes ou risquer de perdre ce qu'ils ont de plus cher... Des landes sauvages irlandaises aux soirées glamour du Swinging London, Lucinda Riley nous offre l'histoire inoubliable d'un amour perdu.