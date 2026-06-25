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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Mimo

Mazan, Isabelle Dethan, Roman Allain

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Revenus de leur voyage aux antipodes, Mimo l'ornithomimosaure et son ami Hector, le carcharodontosaure, doivent faire face à un groupe d'intrus survivalistes qui volent et entassent de la nourriture pour la stocker en prévision d'une grande catastrophe, prophétisée par leur chef-gourou, Elvis : celui-ci est persuadé que leur monde sera anéanti par un gros caillou tombé du ciel ! Mimo, qui aime décidément se compliquer la vie, tombe amoureux d'une de leurs disciples, Mimolette, une adorable ornithomimosaure rousse. Hector, quant à lui, s'attache à Pierrette, une belle carcharo spécialiste des dents, et... végan ! Tout ce petit monde va devoir dépasser ses petits soucis et joies quotidiennes pour faire face non pas à un gros rocher venu du ciel, mais à une gigantesque tempête, qui risque fort de réécrire la destinée de ce petit bout de péninsule et de ses habitants. En supplément, une partie plus éducative avec des textes du paléontologue Ronan Allain, sur les fouilles paléontologiques d'Angeac-Charente.

Par Mazan, Isabelle Dethan, Roman Allain
Chez Eidola Editions

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Auteur

Mazan, Isabelle Dethan, Roman Allain

Editeur

Eidola Editions

Genre

Divers

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Mimo

Mazan, Isabelle Dethan, Roman Allain

Paru le 25/06/2026

56 pages

Eidola Editions

16,00 €

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