Revenus de leur voyage aux antipodes, Mimo l'ornithomimosaure et son ami Hector, le carcharodontosaure, doivent faire face à un groupe d'intrus survivalistes qui volent et entassent de la nourriture pour la stocker en prévision d'une grande catastrophe, prophétisée par leur chef-gourou, Elvis : celui-ci est persuadé que leur monde sera anéanti par un gros caillou tombé du ciel ! Mimo, qui aime décidément se compliquer la vie, tombe amoureux d'une de leurs disciples, Mimolette, une adorable ornithomimosaure rousse. Hector, quant à lui, s'attache à Pierrette, une belle carcharo spécialiste des dents, et... végan ! Tout ce petit monde va devoir dépasser ses petits soucis et joies quotidiennes pour faire face non pas à un gros rocher venu du ciel, mais à une gigantesque tempête, qui risque fort de réécrire la destinée de ce petit bout de péninsule et de ses habitants. En supplément, une partie plus éducative avec des textes du paléontologue Ronan Allain, sur les fouilles paléontologiques d'Angeac-Charente.