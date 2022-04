La fabrique des huguenots. Une minorité entre histoire et mémoire (XVIIIe-XXIe siècle)

L'objectif de ce livre est d'apporter une contribution à ces fabriques de l'identité dont le XIXe siècle a été si prodigue. Les huguenots, sortis très affaiblis des siècles de persécution (ils ne représentent plus que 2 % de la population), mais toujours là, peuvent puiser dans leur histoire même des titres de durée, de légitimité, d'enseignement et de " gloire " . Ces protestants français deviennent des spécialistes de la commémoration, de la fabrique de lieux de mémoire, de musées, mais aussi de héros et d'héroïnes (toujours victimaires, mais nous savons, notamment en France, que les vaincus sont autant des fondateurs que les vainqueurs). Ce faisant, ils transforment l'identité du groupe : elle n'est plus seulement et banalement religieuse, comme c'était le cas depuis trois siècles ; elle devient historique, mémorielle, culturelle. Elle est de plus en plus déconnectée de la pratique et de la croyance, voire de l'endogamie, et capable de se transmettre sur des générations. C'est aussi un produit de la sécularisation de la société française que cette " huguenotisation " des protestants, ou leur transformation en " protestants de mémoire " . On peut avancer qu'elle a contribué à sauver le protestantisme français, qui aurait probablement connu plus de difficultés à survivre dans la société pluraliste globalisée s'il n'avait été qu'une différence religieuse