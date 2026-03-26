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Les lames du coeur

Neven Tattoo

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Après Les Lames du destin , découvrez Les Lames du Coeur pour tous vos tirages concernant vos relations amoureuses et sentimentales. Après Les Lames du destin qui éclairent les chemins sombres et tranchants de votre avenir, découvrez Les Lames du coeur pour toutes les questions plus intimes concernant l'amour, les sentiments et les liens invisibles qui unissent les êtres. Fidèle à une esthétique médiévale, chaque carte évoque un univers de chevaliers en armure, de bardes mélancoliques, d'objets anciens et d'archétypes. Les Lames du coeur vous invitent à l'exploration sensible de l'amour sous toutes ses formes - passion, épreuve, loyauté, perte, renaissance - dans un langage symbolique à la fois intemporel et profondément humain. - 78 cartes magnifiquement illustrées. - Un livre explicatif de 186 pages

Par Neven Tattoo
Chez Editions Véga

|

Auteur

Neven Tattoo

Editeur

Editions Véga

Genre

Arts divinatoires

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Les lames du coeur

Neven Tattoo

Paru le 26/03/2026

185 pages

Editions Véga

27,00 €

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Scannez le code barre 9782381355139
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