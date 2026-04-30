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Mes cartes de réflexologie palmaire

Valérie Journaud, Lauryne Journaud

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Dans un monde où le stress et les tensions s'accumulent, la réflexologie palmaire s'impose comme une solution naturelle, simple et efficace pour retrouver l'équilibre et le bien-être. Forte de son expérience en tant que réflexologue certifiée, Valérie Journaud a conçu un coffret unique de 40 cartes illustrées et un livret d'accompagnement pour rendre la réflexologie palmaire accessible à tous, où que vous soyez et à tout moment. Débutante ou professionnelle , ces cartes vous guideront pas à pas pour soulager les maux du quotidien : stress, troubles du sommeil, douleurs articulaires, troubles digestifs et bien plus encore. En solo, en duo ou en famille, cette méthode offre une expérience ludique et bénéfique pour la santé. Elle permet d' intégrer aussi en douceur la réflexologie dans votre routine bien-être , sans contrainte et en toute autonomie.

Par Valérie Journaud, Lauryne Journaud
Chez Le Courrier du Livre

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Auteur

Valérie Journaud, Lauryne Journaud

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Réflexologie

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Mes cartes de réflexologie palmaire

Valérie Journaud, Lauryne Journaud

Paru le 30/04/2026

104 pages

Le Courrier du Livre

28,00 €

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