Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

L'Essentiel n°158 juin 2026

Collectif, Artège

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La revue Ma Prière est spécialement conçue pour un public qui découvre la vie spirituelle : jeunes, recommençants, pratiquants occasionnels. Chaque jour : la Parole de Dieu à travers le texte de l'Evangile, ainsi que d'un psaume ou d'une épître, un commentaire court de l'Evangile pour notre vie, une belle citation à méditer, des pistes concrètes de vie chrétienne, une prière simple. Chaque dimanche : les textes de la liturgie de la messe, le saint de la semaine, des résolutions de vie. Et en complément : la Bonne Nouvelle du mois, le temps fort spirituel, les questions sur la foi, les prières usuelles, les prières de la messe.

Par Collectif, Artège
Chez Artège Editions

|

Auteur

Collectif, Artège

Editeur

Artège Editions

Genre

Prière et spiritualité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Essentiel n°158 juin 2026 par Collectif, Artège

Commenter ce livre

 

L'Essentiel n°158 juin 2026

Collectif, Artège

Paru le 29/04/2026

112 pages

Artège Editions

1,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9772109561584
9772109561584
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Une faute sur le nom de Wajdi Mouawad secoue le concours de l’ENS “Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré” Prix des Libraires 2026 : les finalistes dévoilés Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.