L'Essentiel n°158 juin 2026

La revue Ma Prière est spécialement conçue pour un public qui découvre la vie spirituelle : jeunes, recommençants, pratiquants occasionnels. Chaque jour : la Parole de Dieu à travers le texte de l'Evangile, ainsi que d'un psaume ou d'une épître, un commentaire court de l'Evangile pour notre vie, une belle citation à méditer, des pistes concrètes de vie chrétienne, une prière simple. Chaque dimanche : les textes de la liturgie de la messe, le saint de la semaine, des résolutions de vie. Et en complément : la Bonne Nouvelle du mois, le temps fort spirituel, les questions sur la foi, les prières usuelles, les prières de la messe.