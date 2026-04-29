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#Polar

Modus vivendi ; Le commun des mortels ; L'ordre naturel des choses ; Concurrence déloyale ; Le coeur à l'ouvrage

Matz, Luc Jacamon

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Le Tueur est l'autobiographie d'un tueur professionnel. Un homme solitaire et froid, méthodique et consciencieux, qui ne s'embarrasse pas de scrupules ni de regrets. Alors qu'il guette sa prochaine victime, nous partageons ses pensées, nous apprenons à le connaître, nous découvrons sa vie à travers de nombreux flash-back. Plus l'attente dure et plus il s'énerve, il nous entraîne dans des abîmes de violence, jusqu'à l'explosion finale. Mais les cartes seraient-elles truquées ? Gare aux éclaboussures...

Par Matz, Luc Jacamon
Chez Casterman

|

Auteur

Matz, Luc Jacamon

Editeur

Casterman

Genre

Policier-Espionnage

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Modus vivendi ; Le commun des mortels ; L'ordre naturel des choses ; Concurrence déloyale ; Le coeur à l'ouvrage

Matz, Luc Jacamon

Paru le 29/04/2026

304 pages

Casterman

30,00 €

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