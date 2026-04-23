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Mon petit pop-up La ferme

Anna Milbourne, Clare Fennell

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Un premier livre pop-up sur le thème de la ferme pour les enfants dès 1 an. A qui appartient cette queue en tire-bouchon ? Et qui bêle sous ces bottes de foin ? Quel animal est caché dans le verger ? En soulevant les différents rabats, les enfants adoreront découvrir un animal en pop-up surgir de sa cachette pour leur dire bonjour. Ce premier livre pop-up amusant, adapté aux tout-petits, et aux illustrations vives et pleines de détails est une parfaite introduction aux animaux de la ferme. dès 1 an

Par Anna Milbourne, Clare Fennell
Chez Usborne

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Auteur

Anna Milbourne, Clare Fennell

Editeur

Usborne

Genre

Tout-carton

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Mon petit pop-up La ferme

Anna Milbourne, Clare Fennell

Paru le 23/04/2026

8 pages

Usborne

8,95 €

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Scannez le code barre 9781806070695
9781806070695
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