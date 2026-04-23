Mon petit pop-up La ferme

Un premier livre pop-up sur le thème de la ferme pour les enfants dès 1 an. A qui appartient cette queue en tire-bouchon ? Et qui bêle sous ces bottes de foin ? Quel animal est caché dans le verger ? En soulevant les différents rabats, les enfants adoreront découvrir un animal en pop-up surgir de sa cachette pour leur dire bonjour. Ce premier livre pop-up amusant, adapté aux tout-petits, et aux illustrations vives et pleines de détails est une parfaite introduction aux animaux de la ferme. dès 1 an