Livre audio flam - donjons & dragons : dans les bas-fonds d'eauprofonde

Jeune reporter en quête d'histoires fabuleuses à dévoiler au grand public, tu as peut-être été un peu loin cette fois... Et ta rédactrice en chef te le fait savoir : 10 jours de mise à pied ! Voilà une journée qui aurait pu mieux commencer... Mais alors que tu ranges ton bureau, tu entends courir une nouvelle rumeur... Un nouveau scoop ? Comme tu n'as rien d'autre à faire, tu te mets en quête d'indices dans la bonne ville d'Eauprofonde. Mais une scène sordide t'arrête dans ton élan : deux agents du Guet maltraitent une jeune fille, en pleine rue ! Que faire ? Seras-tu hors la loi aux côtés du Zhentarim, ou préfères-tu aller enquêter pour le compte des Griseforces dans la cité pirate de Port-Crâne ? Ce qui est sûr, c'est qu'une aventure sans précédent t'attend ! Aux côtés des mercenaires les plus impitoyables d'Eauprofonde ou au nom de la Justice et du Bien sous les ordres de la grande magicienne Vajra Safahr, tu devras crocheter des serrures, affronter des monstres inquiétants, et mettre tes talents de journaliste au service de la vérité !