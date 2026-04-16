LIVRE AUDIO FLAM - LA MAISON DES ÉMOTIONS

Bienvenue ! Ensemble, nous allons construire une maison. Mais pas n'importe laquelle ! Une maison très particulière... ta maison intérieure. Un endroit qui t'appartient, unique et adaptable à l'infini puisque ton imagination ne connaît aucune limite. Dans ce lieu, chaque pièce correspond à une émotion. Tu es prêt ? Installe-toi confortablement et laisse-toi guider... Quelle pièce veux-tu explorer en premier ? Le salon de la tranquillité, le jardin des rêves ou l'antre de la colère ? A toi de choisir !