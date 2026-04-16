COFFRET LIVRE AUDIO - LA CLAIRIÈRE DES FÉES

Au coeur de la forêt des saisons est niché un petit village de fées. Les jumeaux Mini et Lilli y habitent, bien installés dans les racines d'un grand chêne. Ils y dégustent les mochis à la rosée cuisinés par leur papa boulanger et suivent avec attention les décisions du conseil de la forêt, dirigé par leur maman. Tout y est tranquille... sauf quand les fées des saisons sèment la zizanie ! Oglagla refuse de lancer l'hiver, Ibiza a décidé de prendre des vacances d'été, Primavera fait pousser beaucoup trop de fleurs de printemps et Potimarra a oublié d'organiser les récoltes d'Automne. Si l'ordre des saisons n'est pas respecté, que va-t-il se passer ?