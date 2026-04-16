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Coffret livre audio - les aventures intergalac'briques

Lunii

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Bienvenue dans la station intergalac'brique ! Une incroyable station spatiale modulaire flottant dans le vide intersidéral. A son bord, Alma et Gabriel y vivent des aventures trépidantes et saisissent chaque opportunité pour que leurs rêves deviennent réalité. Au programme : course d'orientation galactique, observation des étoiles à bord du camping-car de l'espace, voyage sur la Lune ou encore création d'une combinaison spatiale multi-fonction et rencontre avec des habitants de l'espace. Munis de leurs briques de couleurs, Gabriel et Alma sont prêts à relever tous les défis que leur réserve l'univers spatial. Une création originale réalisée en partenariat exclusif avec Lego.

Par Lunii
Chez XXXX

|

Auteur

Lunii

Editeur

XXXX

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Coffret livre audio - les aventures intergalac'briques

Lunii

Paru le 16/04/2026

2 pages

XXXX

12,90 €

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