Coffret livre audio - les aventures intergalac'briques

Bienvenue dans la station intergalac'brique ! Une incroyable station spatiale modulaire flottant dans le vide intersidéral. A son bord, Alma et Gabriel y vivent des aventures trépidantes et saisissent chaque opportunité pour que leurs rêves deviennent réalité. Au programme : course d'orientation galactique, observation des étoiles à bord du camping-car de l'espace, voyage sur la Lune ou encore création d'une combinaison spatiale multi-fonction et rencontre avec des habitants de l'espace. Munis de leurs briques de couleurs, Gabriel et Alma sont prêts à relever tous les défis que leur réserve l'univers spatial. Une création originale réalisée en partenariat exclusif avec Lego.