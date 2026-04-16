COFFRET LIVRE AUDIO - UN NOËL FANTAS'BRIQUES

Alors que tout le monde s'affaire au Pôle Nord pour préparer les festivités de Noël, d'étranges événements se produisent dans les mondes LEGO®. Le lutin Basile et Chapristi, le petit félin créatif sont envoyés en missions pour déjouer les mauvais tours des saboteurs de la magie de Noël. Mais à chaque problème, plusieurs solutions ! Et c'est à l'enfant de choisir comment contrecarrer les plans des vilains en un tour de molette ! Une création originale réalisée en partenariat exclusif avec la marque LEGO®.