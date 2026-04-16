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COFFRET LIVRE AUDIO - UN NOËL FANTAS'BRIQUES

Lunii

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Alors que tout le monde s'affaire au Pôle Nord pour préparer les festivités de Noël, d'étranges événements se produisent dans les mondes LEGO®. Le lutin Basile et Chapristi, le petit félin créatif sont envoyés en missions pour déjouer les mauvais tours des saboteurs de la magie de Noël. Mais à chaque problème, plusieurs solutions ! Et c'est à l'enfant de choisir comment contrecarrer les plans des vilains en un tour de molette ! Une création originale réalisée en partenariat exclusif avec la marque LEGO®.

Par Lunii
Chez XXXX

|

Auteur

Lunii

Editeur

XXXX

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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COFFRET LIVRE AUDIO - UN NOËL FANTAS'BRIQUES

Lunii

Paru le 16/04/2026

2 pages

XXXX

12,90 €

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