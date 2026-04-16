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Livre audio flam - les disparus de valombre

Lunii

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"La forêt tout entière frissonne tandis que l'ombre se glisse au milieu des pins sombres. Elle vole de branche en branche en s'y accrochant de ses mains noires. Au loin, le rugissement d'un moteur se fait entendre. L'ombre plonge sur le sol et regarde un bus blanc passer. Une seule personne est assise à l'arrière, la tête contre la vitre. L'ombre s'élance et tend ses griffes vers le dormeur." Alex Vaillant, jeune détective du paranormal, s'apprête à mener sa première enquête en solo. Sa mission ? Enquêter sur d'inquiétantes disparitions dans la ville de Valombre, où se côtoient des humains... et des inhumains. Loups-garous, tisse-ombre, changelin, troll... les créatures mythiques sont partout à Valombre ! Emile, le chef de la police, est persuadé que le coupable en fait partie mais la vérité est-elle aussi simple ? Combien de secrets se cachent dans les ruelles de Valombre ? Et combien de menaces risquent de se révéler une fois la nuit tombée ? Dans cette histoire, c'est toi qui choisis ! Qui veux-tu interroger ? Veux-tu explorer le bureau d'une détective privée ou t'aventurer dans une inquiétante forêt ? A toi d'aider Alex à résoudre son enquête !

Par Lunii
Chez XXXX

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Auteur

Lunii

Editeur

XXXX

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Livre audio flam - les disparus de valombre

Lunii

Paru le 16/04/2026

2 pages

XXXX

14,90 €

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