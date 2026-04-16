LIVRE AUDIO FLAM - LE RANCH DES ÉTOILES

L'été tant attendu est arrivé et l'heure des vacances a sonné ! Cette année William les passe dans le ranch de sa tante. Un petit coin de paradis au coeur de la nature. Et il ne sera pas seul ! Ses amis Nora, Lisa et Youri seront aussi de la partie. Ils ne seront pas trop de quatre pour retrouver Max, le chien du ranch qui a tendance à partir à l'aventure, tenter de calmer Roosevelt le bouc caractériel et organiser les meilleurs feux de camp du monde. Une chose est sûre : au Ranch des étoiles, les vacances s'annoncent inoubliables. A chaque écoute, c'est toi qui choisis l'aventure que vivront William, Nora, Lisa et Youri. Que vont-ils faire aujourd'hui ? Une balade à cheval ou organiser un concert ? Et demain ? A toi de décider !