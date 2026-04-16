COFFRET LIVRE AUDIO - SUZANNE & GASTON DÉCOUVRENT LA NAISSANCE

Comment on naît ? Comment se fabrique un être humain ? Qu'est-ce qu'un embryon ? Est-ce que la grossesse est fatigante pour la maman ? Nos héros Suzanne et Gaston entreprennent un nouveau voyage dans l'infiniment petit. Objectif : comprendre comment on fait les bébés ! Les deux amis seront accompagnés par Maestro. Le célèbre savant à la barbe blanche les guidera dans les confins du corps d'une femme enceinte, à la rencontre du foetus mais aussi de personnages que Suzanne et Gaston ont déjà croisé, comme l'Agent Petit Gros, les messages électriques ou les anticorps. Une aventure riche en découvertes ! Les Editions Lunii et Hello Maestro revisitent la mythique série animée "Il était une fois... la Vie". Des histoires originales pour percer les secrets du corps humain, spécialement conçues pour Ma Fabrique à Histoires. Un voyage extraordinaire dans l'infiniment petit ! Avec la voix officielle de Maestro.