Coffret livre audio - pat'patrouille - ruben

Ruben met toujours la gomme ! Les habitants de la Grande Vallée ont bien de la chance, ils peuvent toujours compter sur Ruben et ses amis de la Pat' Patrouille, une équipe de chiots toujours prête à rendre service ! Dans ces aventures, Ruben sera confronté à des situations qu'il adore ! Des chatons égarés, le meilleur chili de tous les temps, des lapins un peu trop gourmands et même... des histoires de magie, tirées ni plus, ni moins que de ses rêves ! Aucune mission n'est trop dure car la Pat' Patrouille assure ! Retrouvez dans ce livre audio 6 aventures tirées de la série d'animation la plus ouaf pour les enfants !