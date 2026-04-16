COFFRET LIVRE AUDIO - LES ENQUÊTES DE LA PAT'PATROUILLE

La Pat' Patrouille part en mission ! Les habitants de la Grande Vallée ont bien de la chance, ils peuvent toujours compter sur Ryder et ses amis. Chase, Marcus, Stella, Ruben et Everest font partie de la Pat' Patrouille, une équipe de chiots toujours prête à rendre service ! Dans ces aventures, les chiots jouent aux détectives : où sont passés les animaux du fermier Al ? Que trame le maire Hellinger pendant la kermesse ? Y a-t-il vraiment un fantôme dans la cabane de la montagne ? Avec leurs super gadgets, nos héros s'attèlent à résoudre tous ces mystères... Aucune mission n'est trop dure car la Pat' Patrouille assure ! Retrouvez dans ce livre audio 6 aventures tirées de la série d'animation la plus ouaf pour les enfants !