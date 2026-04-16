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LIVRE AUDIO FLAM - LES ÉTINCELLES

Lunii

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L'année démarre pour l'équipe de basket "Les Etincelles" et la saison s'annonce explosive ! Jackson, Clémentine, Victoire et Kheireddine ont tout à prouver sur le terrain. Jackson, tout droit arrivé des Etats-Unis, installe une mauvaise ambiance dans l'équipe. Le divorce de ses parents est encore frais et il la joue perso. Victoire, elle, est en colère contre Clémentine. Elle l'empêche de briller pleinement pendant les matchs et refuse de lui laisser sa chance. Personne ne comprend pourquoi. Kheireddine essaie tant bien que mal d'apaiser les tensions mais c'est sans compter sur la pression que lui met son père, un ancien joueur professionnel. A l'approche du match, l'équipe est au plus mal. Les Etincelles vont avoir besoin d'aide ! Dans cette histoire, c'est toi qui choisis ! Chez qui veux-tu rentrer après l'entraînement ? Quelles confidences souhaites-tu écouter ? A côté de qui vas-tu t'asseoir dans le bus ? En découvrant les secrets de l'équipe, tu réussiras peut-être à remonter le moral des personnages pour leur faire gagner le match !

Par Lunii
Chez XXXX

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Auteur

Lunii

Editeur

XXXX

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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LIVRE AUDIO FLAM - LES ÉTINCELLES

Lunii

Paru le 16/04/2026

2 pages

XXXX

14,90 €

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