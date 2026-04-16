LIVRE AUDIO FLAM - HÔTEL FANTASTIQUE

La vie d'Ulysse et Joanie est sur le point de changer ! Leur famille a hérité d'un étrange hôtel au coeur de la montagne et tous sont en route pour le rejoindre. Mais une fois sur place l'excitation fait place à l'étonnement. Aucune trace du gardien qui devait les accueillir et tous les volets sont fermés. Et pourquoi la porte brille-t-elle d'une étonnante lumière argentée ? L'explication est simple : cet hôtel est un hôtel... Fantastique ! Entre découverte de mondes parallèles, couloirs mystérieux et rencontres inattendues, les jumeaux ne sont pas au bout de leurs surprises...