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LIVRE AUDIO FLAM - HÔTEL FANTASTIQUE

Lunii

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La vie d'Ulysse et Joanie est sur le point de changer ! Leur famille a hérité d'un étrange hôtel au coeur de la montagne et tous sont en route pour le rejoindre. Mais une fois sur place l'excitation fait place à l'étonnement. Aucune trace du gardien qui devait les accueillir et tous les volets sont fermés. Et pourquoi la porte brille-t-elle d'une étonnante lumière argentée ? L'explication est simple : cet hôtel est un hôtel... Fantastique ! Entre découverte de mondes parallèles, couloirs mystérieux et rencontres inattendues, les jumeaux ne sont pas au bout de leurs surprises...

Par Lunii
Chez XXXX

|

Auteur

Lunii

Editeur

XXXX

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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LIVRE AUDIO FLAM - HÔTEL FANTASTIQUE

Lunii

Paru le 16/04/2026

2 pages

XXXX

14,90 €

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