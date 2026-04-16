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Coffret livre audio - curieux de nature !

Lunii

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Auditrices, auditeurs, ce livre audio pourrait bien être inspiré de faits réels ! Aventurez-vous dans le monde fascinant du biomimétisme. Le biomimé-quoi ? Le biomimétisme... ! Quand nature rime avec architecture, ou bien, quand... Tiens, vous êtes aussi curieux que nos héros ! Jeanne n'est pas une baby-sitter comme les autres... Lucie et Mattéo le savent bien ! Et les deux enfants ne sont pas au bout de leurs surprises... Grâce à sa machine à voyager dans le temps et l'espace, Jeanne leur fait vivre des aventures hors du commun ! Pour se joindre à eux, rien de plus simple : en capsuuule ! Embarquez à la découverte d'algues lumineuses qui pourraient éclairer les villes de demain, d'ingénieuses nageoires de baleines, véritables muses de nos éoliennes, ou encore de termitières aux ventilations innovantes : tant de chefs-d'oeuvre naturels pouvant insuffler un mode de vie durable aux humains. Vivez une aventure rafraîchissante sur la nature dans tous ses états, de l'infiniment petit à l'immensément grand, quand le génie sauvage est un laboratoire naturel qui a encore tant de choses à nous apprendre !

Par Lunii
Chez XXXX

|

Auteur

Lunii

Editeur

XXXX

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Coffret livre audio - curieux de nature !

Lunii

Paru le 16/04/2026

2 pages

XXXX

12,90 €

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