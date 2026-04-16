COFFRET LIVRE AUDIO - L'HORLOGE ENCHANTÉE

Qui habite dans le château que l'on aperçoit au-delà du vieux chêne ? Quel étrange phénomène empêche son parc de fleurir, ses arbres de garder leurs feuilles ? Qu'est-ce donc qui fait trembler ses murs ? Et surtout, qui a tiré la cloche de sa majestueuse porte d'entrée ? Liam et Nadia, en vacances chez leurs grands-parents, semblent attirés par une force invisible vers le vieux château. Réussiront-ils à percer le mystère de son horloge, et à rompre l'envoûtement qui pèse sur ses pièces ? Aide-les à reconnaître les habitants du château et à trouver les huit clés de l'horloge ! Qui sait, peut-être que grâce à toi, ils parviendront même à mettre la main sur le fameux trésor du sorcier Randal...