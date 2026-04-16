COFFRET LIVRE AUDIO - BÊTES ET BÊTISES

Que mijotent les animaux de compagnie quand les humains ne sont pas là ? Cumulus le perroquet gourmand de frissons, Saperlipopette la lapinette bricoleuse et Félicien le chat peureux et rêveur vivent avec une gentille famille. Lorsque leur humaine préférée, Nana, part pour l'école, les trois amis se retrouvent seuls à la maison. Mais pour eux, ce n'est que le début de nouvelles aventures ! Cumulus dévore des livres de mystère et se lance dans de périlleuses missions. Saperlipopette protège sa plantation de carottes des terribles taupes et s'improvise chef cuisinière avec ses plats... hors du commun ! Quant à Félicien, il préfère faire la sieste... sauf quand ses amis décident de le taquiner ! Dans l'appartement ou dans le jardin, nos amis à poils et à plumes ne sont jamais à une bêtise près. 12 histoires hautes en couleur pour découvrir la vie secrète de nos animaux de compagnie... à travers leurs yeux !