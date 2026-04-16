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Je deviens grand frère / grande soeur

Marie Pérarnau, Ivan Barrera

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Le coffret parfait pour accompagner l'ainé. e dans son nouveau rôle de grand frère ou de grande soeur ! Devenir grand frère ou grande soeur est un vrai chamboulement dans la vie d'un enfant. Ce coffret est parfait pour l'accompagner dans cette grande aventure. L'aîné. e a sa propre valise rien que pour lui, grâce à laquelle il. elle se sentira aimé et découvrira les joies de devenir le. la grand. e. Contenu : - Une histoire - Un petit manuel du super grand frère ou de la super grande soeur - Un poster à décorer avec des gommettes pour offrir à bébé - Des bons pour - Un diplôme - Des étiquettes pour personnaliser la valisette au maximum - Un feuillet d'accompagnement pour les parents Le coffret parfait pour lui dire que l'amour ne se divise pas, il se multiplie ! Créé par Marie Perarnau, experte en parentalité

Par Marie Pérarnau, Ivan Barrera
Chez Editions Auzou

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Auteur

Marie Pérarnau, Ivan Barrera

Editeur

Editions Auzou

Genre

Grossesse, Frère-Soeur

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Je deviens grand frère / grande soeur

Marie Pérarnau, Ivan Barrera

Paru le 16/04/2026

24 pages

Editions Auzou

22,95 €

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