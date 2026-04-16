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Livre audio flam - super wallace

Lunii

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Wallace est un garçon ordinaire, à la vie tranquille. Il s'évade parfois de son quotidien sans histoires grâce aux BD de super-héros et aux récits de son grand-père... jusqu'au jour où une capsule spatiale atterrit dans son jardin. Plus le temps de rêvasser, les extraterrestres envahissent la Terre ! Il faut sauver le monde ! Mais comment faire quand on est tout ce qu'il y a de plus normal ? Grâce aux sphères de pouvoir, disséminées un peu partout sur le globe, Wallace va pouvoir réaliser son rêve et devenir un vrai super-héros ! Ces sphères permettent à quiconque les trouve d'absorber le pouvoir qu'elles contiennent. Alors c'est décidé, Wallace part à l'aventure. Et il ne sera pas seul. D'autres enfants de son âge ont trouvé des sphères de pouvoir et vont l'aider à vaincre les aliens. Mais la menace vient-elle vraiment des extraterrestres ? Wallace devra affronter bien plus d'ennemis qu'il ne le pensait... Dans cette histoire, c'est toi qui choisis ! Veux-tu utiliser la sphère de métamorphose ou celle de télékinésie ? Vaut-il mieux se battre contre l'alien du centre commercial ou libérer l'équipe de badminton retenue prisonnière à l'école ? Aide Wallace à prendre des décisions dignes d'un super-héros !

Par Lunii
Chez XXXX

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Auteur

Lunii

Editeur

XXXX

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Livre audio flam - super wallace

Lunii

Paru le 16/04/2026

2 pages

XXXX

14,90 €

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