Coffret livre audio - les p'tites poules et le chasse-chagrin

Les P'tites Poules débarquent en format audio avec une histoire spécialement écrite pour Ma Fabrique à histoires. Mais d'où proviennent ces pleurs d'enfer ? Ce n'est autre que Bébé Brise-Fer, un amour de petit géant qui a perdu la chose à laquelle il tient le plus au monde : son doudou. Pour consoler le chagrin de ce gros bébé, les P'tites Poules se mettent en quête de retrouver ce fameux doudou tout doux et à l'odeur unique. Mais c'est une découverte bien plus importante que vont faire les P'tites Poules... La série culte de Christian Jolibois et Christian Heinrich se décline dans une histoire interactive dont l'enfant est le héros. Véritable acteur du récit, il devra faire des choix tout au long de l'histoire. Un partenariat avec Pocket Jeunesse.