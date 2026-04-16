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Livre audio flam - le concours du micro d'or

Lunii

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C'est la rentrée à la Rock'n School, la meilleure école de musique de Funky-Town ! Mais Shade est maussade ce matin. Elle n'a pas réussi à jouer de tout l'été. Et si son inspiration était définitivement partie ? Et si elle n'était pas faite pour être musicienne ? Cela tombe d'autant plus mal que cette année aura lieu le Concours du Micro d'Or, organisé par Harmonizik, la célèbre maison de disques ! Tous les élèves de toutes écoles pourront s'inscrire pour tenter de remporter le premier prix. Solal, le meilleur ami de Shade, saute sur l'occasion. La jeune fille hésite : ce concours est-il fait pour elle ? Mais surtout... peut-on vraiment faire confiance à Harmonizik ? Dans cette histoire, c'est toi qui choisis ! Veux-tu participer au concours ? Préfères-tu enquêter sur Harmonizik ? Vas-tu passer les auditions en solo ou en duo ? Quel morceau de musique choisir pour la finale ? Découvre les secrets du concours et tente d'emmener Shade jusqu'à la victoire !

Par Lunii
Chez XXXX

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Auteur

Lunii

Editeur

XXXX

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Livre audio flam - le concours du micro d'or

Lunii

Paru le 16/04/2026

2 pages

XXXX

14,90 €

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