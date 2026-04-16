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#Album jeunesse

Livre audio flam - charlie et la chocolaterie

Lunii

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Charlie Bucket vit dans une famille très pauvre. Il se nourrit de soupes aux choux et d'histoires racontées par son grand-père. Et une histoire le fascine plus que les autres... celle de Willy Wonka et de sa merveilleuse chocolaterie. D'ailleurs, Charlie Bucket adore le chocolat de Willy Wonka et il a le droit d'en acheter une tablette par an, pour son anniversaire. Cette année, surprise ! Cinq tickets d'or seront glissés à l'intérieur, cinq tickets disséminés dans le monde entier. Les enfants qui trouveront ces merveilleux tickets auront le droit de visiter la mystérieuse chocolaterie de Mr Wonka. Et si Charlie en faisait partie ? Découvrez ou redécouvrez ce classique de la littérature jeunesse écrit par Roald Dahl, recommandé par l'Education nationale en classe de CM1, CM2 et 6e. Et pour profiter au mieux de cette histoire, les chapitres s'enchaînent sans interaction.

Par Lunii
Chez XXXX

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Auteur

Lunii

Editeur

XXXX

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Livre audio flam - charlie et la chocolaterie

Lunii

Paru le 16/04/2026

2 pages

XXXX

14,90 €

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