COFFRET LIVRE AUDIO FLAM - ENQUÊTE À NOËL : L'AFFAIRE PAPI CHAUSSETTES

C'est bientôt Noël ! Comme toutes les semaines, Bulle va rendre visite à son grand-père à la maison de retraite Les Bons Vivants. Mais aujourd'hui, Papi n'est pas dans sa chambre... il a disparu ! Munie de son carnet, Bulle décide d'enquêter. C'est l'occasion pour elle de faire connaissance avec les pensionnaires : Roseline Pompon, grande amatrice de tricot, Léon Potager, qui cultive ses légumes dans le jardin de la maison de retraite, Tino Rigolo, toujours prêt à distribuer ses blagues et ses charades, et tous les autres, occupés à décorer le sapin. Bulle espère que Papi n'est pas parti très loin, il faudrait le retrouver avant que ne démarre le grand goûter de Noël !