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Coffret livre audio - l'archipel

Lunii

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Une malédiction terrible pèse sur l'archipel où vit Sonia : Yémaya, la déesse de la mer, a décidé qu'aucun humain ne pourrait traverser ni à la nage, ni en bâteau pour aller d'une île à l'autre. La situation se complique encore plus lorsque dans un accès de colère, Yémaya prive les îles de nourriture. Comment apaiser la déesse ? Comment mettre fin à sa malédiction ? Sonia, aidée de sa maman et de sa cousine Lélé, cherche un moyen de ramener la paix dans l'archipel. Esprit du volcan, iguane et grenouilles au chant de clochettes, toutes les puissances de la nature s'uniront pour accompagner la petite héroïne dans sa quête. Une épopée interactive inspirée de légendes antillaises.

Par Lunii
Chez XXXX

|

Auteur

Lunii

Editeur

XXXX

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Coffret livre audio - l'archipel

Lunii

Paru le 16/04/2026

2 pages

XXXX

12,90 €

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