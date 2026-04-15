Ce coffret réunit deux ouvrages complémentaires dédiés à Microsoft 365 : l'un vous guide dans la maîtrise des applications et services essentiels, l'autre vous aide à adopter des méthodes de travail plus efficaces. Ensemble, ils offrent une vision complète des outils et des pratiques pour mieux collaborer et gagner en performance. Le livre de la collection Référence Bureautique : Microsoft 365 (7e édition) - Travaillez en ligne avec OneDrive, SharePoint, Teams, Planificateur, Outlook et Viva Engage Microsoft 365 est la solution de Microsoft® qui regroupe plusieurs services permettant de travailler en ligne et à plusieurs dans un environnement sécurisé. Ce livre couvre l'ensemble des abonnements proposés par Microsoft®, il s'adresse donc aussi bien aux particuliers qu'à toute personne disposant de Microsoft 365 dans un cadre professionnel. Il couvre également les fonctionnalités liées à Copilot pour Microsoft 365, l'assistant intelligent de Microsoft. Le livre débute par une découverte de l'environnement Microsoft 365 et de la page de profil Office. La seconde partie présente Teams, son environnement, comment organiser les équipes et leurs membres, et comment utiliser les conversations. La partie suivante vous présente en détail l'application Outlook pour le Web : la messagerie Courrier, le gestionnaire de Contacts et le Calendrier. Puis, une partie est consacrée à l'espace de stockage de fichiers en ligne OneDrive, une autre aux sites d'équipe et bibliothèques de documents SharePoint (version online) et la suivante à la gestion des tâches et des projets avec Planner et Planificateur, la nouvelle application intégrée à Teams. Une partie est consacrée au réseau social d'entreprise Viva Engage qui facilite les échanges au sein de communautés. Pour terminer, les applications suivantes sont présentées : le gestionnaire de listes appelé Lists, le gestionnaire de tâches To Do et le gestionnaire de workflow (flux de travail) Power Automate. Le livre de la collection Solutions Business : Booster son activité avec Microsoft 365 - Moins d'e-mails, moins de réunions, plus d'efficacité Aujourd'hui, la donnée et l'information sont les piliers du quotidien des équipes et des managers. Il est donc important de savoir l'exploiter, la partager, la retravailler, seul ou à plusieurs, et la sécuriser pour en tirer des conclusions pertinentes. La plateforme Microsoft 365 dispose de nombreux outils qui peuvent faciliter votre travail au quotidien mais il n'est pas toujours simple de s'y retrouver dans la multitude d'applications disponibles. L'objectif de ce livre est de vous aider à choisir la bonne application, au bon moment et de vous apporter les clés pour diminuer le nombre de vos e-mails, pour optimiser vos réunions (moins, mais mieux) et pour vous apporter plus de sérénité dans votre travail. Il est destiné à tous les utilisateurs de Microsoft 365, managers ou simples collaborateurs, itinérants ou travailleurs de bureau, ainsi qu'aux indépendants. Vous découvrirez ainsi comment optimiser votre travail personnel, comment mieux travailler en équipe et comment simplifier la gestion de l'information et de la donnée. Dans un premier chapitre, nous abordons les outils qui faciliteront votre travail personnel (gestion du temps, des messages, des fichiers, des tâches répétitives). Nous verrons ensuite comment utiliser Teams, SharePoint, Loop, OneNote et Bookings pour étendre ces nouvelles pratiques au travail collaboratif avec vos collègues, puis avec des interlocuteurs externes à votre entreprise (clients, prospects, fournisseurs). Un chapitre est dédié à l'outil SharePoint Lists qui, dans de nombreux cas, peut être utilisé de façon efficace à la place d'Excel pour gérer des projets, des listes de contacts ou de produits, des catalogues et qui, en complément avec la Power Platform, permet d'aller plus loin par la création d'automatisations, d'applications, de portails et de rapports. Vous découvrirez ainsi un grand nombre d'applications dans ce livre, incluses dans vos abonnements et souvent, peu ou pas exploitées. Il est question de vous ouvrir un nouveau champ des possibles, de vous proposer des solutions conçues pour un grand nombre de situations et adaptables à vos besoins. Ce livre est conçu comme un guide, il présente de nombreux exemples, cas d'usage et astuces que vous pourrez réaliser pour vous entraîner à utiliser les fonctionnalités présentées, pour vous approprier les bonnes pratiques que vous pourrez ensuite diffuser le plus largement possible au sein de votre entreprise. Car, si vous pouvez améliorer seul certains aspects de votre quotidien, vous aurez besoin que vos collègues fassent également évoluer leurs méthodes de travail, a minima collaboratif, pour constater une transformation globale de votre quotidien professionnel.