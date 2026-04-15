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Réseaux informatiques

José Dordoigne, Roméo Diaz

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Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur les réseaux et sur la norme Wi-Fi 7 pour découvrir comment cette dernière redéfinit les standards de la connectivité. 1157 pages par nos experts. Un livre de la collection Ressources Informatiques Réseaux informatiques - Notions fondamentales (10e édition) - (Protocoles, Architectures, Réseaux sans fil...) Extrait du résumé : Ce livre sur les réseaux informatiques s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux informaticiens expérimentés souhaitant mettre à jour leurs connaissances. Il offre une présentation détaillée des contextes d'accès aux réseaux d'aujourd'hui à travers des illustrations claires des composants et technologies en jeu. Des exemples concrets permettent de comprendre les systèmes d'exploitation les plus courants et les matériels associés, ainsi que des notions avancées comme la tolérance de panne, le stockage et la virtualisation... Un livre de la collection Ressources Informatiques La norme Wi-Fi 7 - Conception, évolutions et défis d'intégration des réseaux sans-fil Extrait du résumé : Dans un monde où la connectivité sans fil est devenue indispensable, la norme Wi-Fi 7 se présente comme une réponse aux défis de performance, de fiabilité et de densité des réseaux actuels. Cet ouvrage s'adresse aux professionnels des télécommunications, ingénieurs réseaux, chercheurs et décideurs, désireux de comprendre les avancées majeures de la norme 802.11be et d'anticiper son impact sur l'avenir des réseaux. A travers une approche à la fois pédagogique et technique, il vous invite à explorer les subtilités de cette révolution technologique et à découvrir comment elle redéfinit les standards de la connectivité...

Par José Dordoigne, Roméo Diaz
Chez Editions ENI

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Auteur

José Dordoigne, Roméo Diaz

Editeur

Editions ENI

Genre

Réseaux informatiques

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Réseaux informatiques

José Dordoigne, Roméo Diaz

Paru le 15/04/2026

1157 pages

Editions ENI

64,00 €

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Scannez le code barre 9782409053832
9782409053832
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