La promenade de Flaubert : 3 albums à dévorer pour compléter sa bibliothèque idéale. La promenade de Flaubert Une histoire automnale toute simple et amusante pour travailler les parties du corps et les principes de construire et déconstruire. Cet album fait partie de " Les incontournables de @lespetitsliserons " : des albums sélectionnés par Jessica Mazelle (@lespetitsliserons), professeure des écoles, pour leur pertinence et leur efficacité en classe, avec les plus jeunes élèves.