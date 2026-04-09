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Mon voyage en Amérique

Jana Sedláčková, Katarzyna Doszia

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Quelle est la taille réelle du Grand Canyon, quels animaux vivent dans la forêt tropicale amazonienne, a quelle fréquence les fusées décollent du centre spatial Kennedy de la NASA ? Ce livre est une façon amusante de découvrir les cultures et les paysages variés d'Amérique du nord et du sud, ses illustrations et ses infos fascinantes inspireront sûrement les jeunes explorateurs et exploratrices qui rêvent de visiter un jour ces endroits incroyables !

Par Jana Sedláčková, Katarzyna Doszia
Chez Albatros Media

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Auteur

Jana Sedláčková, Katarzyna Doszia

Editeur

Albatros Media

Genre

Pays du monde

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Mon voyage en Amérique

Jana Sedláčková, Katarzyna Doszia

Paru le 09/04/2026

80 pages

Albatros Media

18,90 €

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Scannez le code barre 9788000076423
9788000076423
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