Mon voyage en Amérique

Quelle est la taille réelle du Grand Canyon, quels animaux vivent dans la forêt tropicale amazonienne, a quelle fréquence les fusées décollent du centre spatial Kennedy de la NASA ? Ce livre est une façon amusante de découvrir les cultures et les paysages variés d'Amérique du nord et du sud, ses illustrations et ses infos fascinantes inspireront sûrement les jeunes explorateurs et exploratrices qui rêvent de visiter un jour ces endroits incroyables !