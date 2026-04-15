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#Roman francophone

Donut Girl

Lauriane Bordenave

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Qui sont les " donut girls " ? A travers le destin exceptionnel de Jane, découvrez l'histoire de ces femmes oubliées qui ont joué un rôle essentiel pendant la Seconde Guerre mondiale. Milwaukee, 1942. Les Etats-Unis viennent d'entrer en guerre. Jane Pearson, vingt-cinq ans, prend son courage à deux mains et s'engage dans la Croix-Rouge. Direction : Londres ! Là-bas, Jane et les autres volontaires ont pour mission de soutenir le moral des troupes américaines, jusqu'au Débarquement. Mais comment ? L'idée, pourtant simple, est brillante : en offrant aux soldats un peu de ce pays qui leur manque tant. Voilà Jane et ses consoeurs chargées de sillonner les bases militaires pour distribuer du café, des cigarettes et... des donuts, qu'elles cuisinent elles-mêmes. Le succès est total, les soldats attendent les jeunes femmes avec impatience. En pleine guerre, au coeur d'un Londres ravagé par les bombardements, Jane tissera des liens d'amitié profonds... et connaîtra le grand amour, qui la mènera jusqu'en France.

Par Lauriane Bordenave
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Lauriane Bordenave

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature française

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Donut Girl

Lauriane Bordenave

Paru le 15/04/2026

390 pages

Editions de la Loupe

24,00 €

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