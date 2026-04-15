Donut Girl

Qui sont les " donut girls " ? A travers le destin exceptionnel de Jane, découvrez l'histoire de ces femmes oubliées qui ont joué un rôle essentiel pendant la Seconde Guerre mondiale. Milwaukee, 1942. Les Etats-Unis viennent d'entrer en guerre. Jane Pearson, vingt-cinq ans, prend son courage à deux mains et s'engage dans la Croix-Rouge. Direction : Londres ! Là-bas, Jane et les autres volontaires ont pour mission de soutenir le moral des troupes américaines, jusqu'au Débarquement. Mais comment ? L'idée, pourtant simple, est brillante : en offrant aux soldats un peu de ce pays qui leur manque tant. Voilà Jane et ses consoeurs chargées de sillonner les bases militaires pour distribuer du café, des cigarettes et... des donuts, qu'elles cuisinent elles-mêmes. Le succès est total, les soldats attendent les jeunes femmes avec impatience. En pleine guerre, au coeur d'un Londres ravagé par les bombardements, Jane tissera des liens d'amitié profonds... et connaîtra le grand amour, qui la mènera jusqu'en France.